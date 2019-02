Tre stranieri senza permesso di soggiorno in azienda logistica di Bomporto

Nell'area di Bomporto sono state effettuate dele verifiche presso un'azienda di logistica dentro la quale sono satte controllate 29 persone, e denunciati in stato di libertà 3 cittadini stranieri in quanto privi di regolare permesso di soggiorno.

L'operazione è stata effettuata dal Personale del Commissariato di Polizia di Stato di Carpi, insieme all'Ispettorato del Lavoro di Modena, che hanno portato anche alla denuncia in stato di libertà per violazione delle norme riguardanti l'assunzione di lavoratori stranieri della titolare della ditta, non coerenti con quanti previsto dal Contratto Colettivo Nazionale del lavoro, così come omissioni di registrazione nel libro unico di lavoro.