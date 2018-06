Aggredisce i passanti con un grosso ramo, straniero fermato con lo spray dai poliziotti

Diversi cittadini modenesi hanno dovuto fare i conti ieri sera con uno straniero fuori controllo, che per motivi non appurati ha dato in escandescenza mentre si trovava nell'area verde del parco Pertini, in prossimità di viale Martiri della Libertà. L'uomo aveva con sè un grosso ramo lungo oltre un metro, che utilizzava come bastone e con il quale - riferiscono alcuni testimoni - si scagliava contro i passanti. A farne le spese è stata una donna che transitava in bicicletta, la quale sarebbe stata gettata a terra proprio a causa di un colpo inferto dallo straniero, salvo poi rialzarsi e allontanarsi in tutta fretta senza conseguenze fisiche.

La centrale operativa della Questura ha ricevuto diverse segnalazioni e ha inviato una pattuglia sul posto, mentre gli agenti di fronte ai monitor della videosorveglianza monitoravano la situazione grazie alle telecamere situate nell'area verde, ben nota per essere ritrovo di spacciatori. Quando i poliziotti hanno individuato l'uomo, questi ha continuato a brandire il bastone in modo minaccioso anche all'indirizzo degli agenti, che per evitare ogni rischio hanno deciso di adoperare lo spray urticante di cui sono equipaggiati.

Lo straniero è stato così neutralizzato, caricato in auto e scortato in Questura. Qui - una volta sbollita l'eccitazione e passato il bruciore - è stato identificato in un cittadino ghanese di 40 anni, pregiudicato per fatti di droga e clandestino sul territorio nazionale. Per lui è scattata una denuncia a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale e al contempo sono state avviate le pratiche per la sua espulsione.