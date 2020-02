Morto sotto un treno, dramma alla stazione di Modena

Un uomo è stato travolto e ucciso questa mattina sul binario 2 della stazione ferroviaria di Modena. In treno merci in transito ha investito la vittima, che pare si sia portata volontariamente sui binari per cercare il suicidio.

Sul posto per le indagini la Polizia, insieme ai vigili del fuoco che stanno monitorando la situazione per ragioni di sicurezza.

L'area interessata è stata transennata, con l'aiuto degli uomini dell'Esercito in servizio di vigilanza nei luoghi sensibili. Treni deviati su latri binari, ma traffico regolare.