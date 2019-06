Persona investita e uccisa dal treno, circolazione sospesa tra Modena e Baggiovara

Un uomo ha perso la vita travolto da un convoglio della ferrovia Modena-Sassuolo. E' accaduto poco prima delle ore 12 nel punto in cui le rotaie costeggiano strada delle Fornaci, non lontano dall'incrocio con strada Contrada. Da una prima ricostruzione pare piuttosto evidente l'intento suicida della vittima, che si sarebbe gettata sotto il treno diretto verso Sassuolo dopo essere salito sulla massicciata, in quel punto priva di barriere. L'auto della vittima è stata trovata posteggiata accanto al luogo del decesso.

Sul posto è intervenuto il 118, ma ormai era troppo tardi. I rilievi sono a cura della Polizia di Stato. Sul posto anche la Municipale che ha chiuso al transito strada delle Fornaci.

La circolazione di "Gigetto" risulta quindi sospesa, in attesa dell'intervento del magistrato di turno e delle indagini.