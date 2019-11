Via Razzaboni, si getta dal cavalcavia Cialdini e perde la vita

Ieri sera dopo le 21.30 alcuni passanti hanno notato il corpo di una donna riverso al centro della pista ciclabile che costeggia via Razzaboni, proprio in corrispondenza del cavalcavia Cialdini. L'intervento del 118 è stato vano: la signora, sulla quarantina, è deceduta sul colpo dopo essere precipitata dal ponte per un'altezza di circa sette metri.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno transennato l'area e svolto accertamenti sull'accaduto. A quanto si apprende si sarebbe trattato quasi con certezza di un suicidio e non vi sarebbero altre persone coinvolte nell'accaduto.