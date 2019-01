Centro storico, sventato un tentativo di occupazione in Calle Bondesano

Stavano tentando di introdursi in un edificio disabitato, ma alcuni ragazzi residenti in zona hanno prontamente segnalato il tentativo di intrusione alla Polizia municipale di Modena e la pattuglia in servizio notturno è immediatamente arrivata sul posto. I tre nordafricani che, stando al racconto dei testimoni, cercavano di forzare con un piede di porco il portone d’ingresso dell’edificio di via Calle Bondesano 2, si erano già dati alla fuga rinunciando al loro proposito.

È accaduto martedì 8 gennaio pochi minuti prima della mezzanotte. Nella mattinata di oggi mercoledì 9, la Municipale ha verificato che non ci fossero segni di occupazione abusiva all’interno dello stabile i cui accessi erano già stati sigillati e ha ripristinato la rete elettrosaldata installata proprio per scongiurare eventuali intrusioni nell’edificio di proprietà demaniale ed ex sede della Croce Rossa.