Tamponamento a catena, corriera Seta in bilico nel fosso. Diversi feriti

Lungo strada Bellaria alle ore 14 si è verificato un incidente che ha coinvolto due camion, un'autovettura e un pullman Seta. Secondo quanto ricostruito, l'auto che procedeva in direzione della periferia ha frenato per svoltare a sinistra ed accedere all'area di servizio, ma è stata tamponata dal camion che la seguiva. Alle spalle del mezzo pesante viaggiava una corriera Seta carica di studenti di ritorno dalle lezioni: il conducente è riuscito a frenare in tempo - mostrando ottimi riflessi e guadagnando il plauso degli stessi ragazzi - ma altrettanto non ha fatto un secondo camion che seguiva il pullman.

La corriera è stata così tamponata e a sua volta ha colpito il cassone del tir che la precedeva, finendo poi nel fossato a margine della carreggiata. Con due ruote nel fosso e due sollevate in aria, il pullman è rimasto pericolsamente in bilico, prossimo al ribaltamento, con all'interno il conducente ferito e incastrato e una ventina di studenti doloranti.

I soccorsi non hanno tardato ad arrivare, con il 118 che è arrivato per primo sul posto con la Polizia Municipale. Pian piano sono confluite in strada Bellaria una decina di ambulanze, l'elisoccorso, pattuglie dei Carabinieri e i mezzi dei Vigili del Fuoco. I pompieri ahanno puntellato con delle scale l'autobus e hanno pian piano fatto scendere gli studenti attraverso il lunotto posteriore, per poi affidarli ai sanitari. Anche l'autista è stato estratto e caricato in ambulanza.

Gli studenti, proveninenti da diversi istituti di Modena, sono stati seguiti uno a uno da medici e infermieri, in un campo improvvisato allestito accanto al luogo dell'incidente. Un primo bilancio parla di qualche ferito lieve, contusioni e leggere lesioni, ma soprattutto di tanta paura. I ragazzi in condizioni più preoccupanti sono stati caricati in ambulanza e trasferiti in ospedale per accertamenti, mentre quelli illesi hanno potuto fare rientro con i famigliari accorsi sul posto. Chi era da solo è stat preso in consegna dalla Protezione Civile, giunta con un pulmino.

IL VIDEO - STUDENTI SCENDONO DALL'AUTOBUS COINVOLTO

Strada Bellaria è stata chiusa completamente al traffico tra la rotatoria di Portile e la rotatoria di strada Contrada. I rilievi sono a cura della Polizia Municipale. Seguiranno aggiornamenti.

Gallery