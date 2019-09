Tamponamento sulla Complanare. Mattinata di traffico sulle tangenziali

Un inizio di giornata davvero difficile per chi si è messo al volante sull'asse Modena-Sassuolo, dove fin dalla prima mattina si sono registrate lunghe code, nel tratto compreso tra Baggiovara e la Tangenziale di Modena, con lo snodo sempre critico dell'uscita verso il casello di Modena Nord. Le code, complici i cantieri stradali, hanno avuto ripercussioni anche sulla viabilità ordinaria, in particolare su via Giardini e sulla Complanare Einaudi.

Proprio qui, pochi minuti prima delle ore 9 è avvenuto un grave tamponamento tra un'auto e un furgone, che procedevano in direzione nord. La vettura ha tamponato violentemente l'altro mezzo poco dopo lo svincolo con via Giardini, mentre si trovava in corsia di sorpasso. Sul posto è arrivata l'ambulanza del 118 e il conducente è stato estratto dal veicolo e soccorso per poi essere trasferito in ospedale. Ha riportato diversi traumi ma non sarebbe in pericolo di vita. Illeso l'autista dell'altro mezzo.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale per i rilievi ed il personale di Anas per gestire la viabilità. La Complanare resta aperta e percorribile, con traffico in netta diminuzione.