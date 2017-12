Un giovane tasso cade in un pozzetto per l'irrigazione, salvato

Nei giorni scorsi, mentre era a spasso col proprio cane nelle campagne a ridosso della riserva delle Salse di Nirano, l'attenzione di una donna è andata al cane che si agitava più del dovuto. L'animale, in prossimità ad un pozzetto profondo un metro e mezzo lasciato privo di copertura, ha scorto sul fondo in polietilene per irrigazione, un giovane tasso che non riusciva a salire. La cittadina ha quindi chiamato i volontari del Centro Fauna Il Pettirosso, che sono prontamente intervenuti.

Arrivati sul posto si sono attrezzati per poter trarre in salvo il piccolo tasso, che probabilmente muovendosi di notte come è sua abitudine è scivolato cadendo dentro a questa trappola. Appena tratto in salvo, visto che non era ferito si è proceduto a liberarlo nella sua zona per non stressarlo ulteriormente, e naturalmente prima di andarsene i volontari hanno chiuso il pozzetto per evitare altri tuffi nel buio di qualche malcapitato animale.

Gli interventi sono continuati anche durante le feste: il 25 dicembre grazie alla collaborazione della polizia municipale di Carpi è stato salvato uno splendido esemplare di poiana, fatto che si è ripetuto anche il giorno seguente sulle sponde di un canale, dove si trovava un'altra poiana con un'ala fratturata.

Gallery