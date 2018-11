Raccolta fondi per un defibrillatore a Formigine, il Comune invita a stare in guardia

Nei giorni scorsi si sono susseguite diverse segnalazioni provenienti da ditte e attività commerciali formiginesi e del Distretto ceramico in merito all’attività di una società, con sede in Lombardia, che fa sottoscrivere veri e propri contratti per raccogliere fondi per un defibrillatore da donare alla PGS Smile, storica e stimata realtà sportiva formiginese. Il Comune di Formigine precisa di non essere partner di questa iniziativa, di non aver concesso il patrocinio e di non aver sottoscritto accordi o convenzioni in merito.

Si informa che in casi analoghi, la stessa tipologia di iniziativa ha portato effettivamente alla consegna del defibrillatore promesso, ma a fronte di donazioni di molto superiori al suo reale valore di mercato, aprendo così dubbi sull'effettiva destinazioni dei fondi donati.

Il Comune di Formigine e la Polizia Locale invitino i cittadini a contattarli per verificare che quanti si presentano a nome del Comune di Formigine o che utilizzino nome o logo dello stesso abbiano effettivamente i titoli per farlo.