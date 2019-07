Giovane tenta il suicidio dal cavalcavia della Vignolese: viene salvato dagli Agenti di Polizia

Gli Agenti di Polizia sono intervenuti prontamente questa mattina verso le 10 per salvare un giovane tunisino che si stava per impiccare lanciandosi dal guardrail del cavalcavia della strada Vignolese, vicino a via Medicina. Il soggetto, è stato infatti fermato poco prima che potesse compiere l'atto, tuttavia non ha voluto spiegare i motivi che lo stavano portando al suicidio e attualmente è insieme agli Agenti al fine di comprendere meglio la situazione.