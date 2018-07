Tentano furto in un negozio di Sassuolo con una panchina di ferro

E' avvenuto nella notte del 12 Luglio il tentato furto in un esercizio commerciale a Sassuolo, di proprietà di un residente a Castellarano nella provincia reggiana. I soggetti ignoti hanno utilizzato una panchina in ferro per tentare di spaccare la vetrata del punto vendita. Tuttavia, a causa della robustezza del vetro, e probabilmente del rumore generato, hanno preferito fuggire.