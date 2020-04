Tenta di rubare cibo e detergenti, 57enne arrestato all'Eurospar

Ieri pomeriggio intorno alle 18.45 un uomo ha tentato di rubare alcuni prodotti alimentari e per l'iegiene personale dalle corsie del supermercato Eurospar di via Cabassi, ai piedi del Cavalcavia della Madonnina. Lo straniero, un marocchino di 57 anni, ha agito per necessità personale, essendo in Italia regolarmente ma senza fissa dimora, ma questo non ha attenutato le conseguenze del suo gesto.

L'addetto alla vigilanza del negozio lo ha infatti notato e lo ha fermato dopo che questi aveva oltrepassato le casse senza pagare. Il ladro ha cercato di reagire, minacciando il vigilante con un paio di forbici, ma è stato bloccato e preso in consegna dagli agenti della Polizia chiamati dal personale del negozio.

L'uomo aveva cercato di impossessarsi di merce per un valore di 138 euro: il suo gesto minaccioso nei confronti della guardia giurata e la resistenza opposta agli agenti gli sono però costati l'arresto con l'accusa di tentata rapina.