Via Bellinzona, tenta di rapinare la farmacia ma fugge a mani vuote

Intorno alle ore 15.30 di oggi un rapinatore solitario ha tentato il colpo presso la Farmacia Madonna Pellegrina di via Bellinzona. L'uomo - evidentemente un balordo e non certo un criminale professionista - è entrato nel locale e ha agito a volto scoperto: ha estratto un coltello e ha intimato al personale di consegnare il denaro contenuto nella cassa.

Il farmacista presente in quel momento dietro il bancone ha però gridato e la sua reazione è bastata a mettere in fuga il malvivente. Dopo che l'uomo si è allontanato è arrivata sul posto una pattuglia della Polizia e sono stati avviati i primi accertamenti per cercare di risalire all'identità del malvivente.