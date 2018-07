Tenta rapina con un cutter al Mc Donald's, ferite le persone che ha minacciato

E' avvenuta ieri sera la tentata rapina al Mc Donald's di Carpi da parte di un italiano di 33 anni. L'uomo, senza precedenti, si era recato all'interno del locale armato di un cutter e ha bloccato un dipendente, minacciandolo e aggredendolo, cingendogli un braccio al collo e puntando l'arma alla gola. Ha così intimato alla cassiera di consegnarli l'incasso, ma un avventore ha reagione e lo ha disarmato.

Grazie al tempestivo intervento della Squadra Volante della Polizia di Stato il soggetto è stato bloccato e associato alla locale casa Circondariale. Sia la dipendente che l'avventore del fast food hanno riportato ferite da taglio, quelle della commessa sono state giudicate guaribili in 8 giorni e per questo è stata portata prontamente in ospedale.