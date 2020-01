Minaccia una donna con un coltello e cerca di violentarla, arrestato

I Carabinieri della Compagnia di Pavullo sono dovuti intervenire presso un'abitazione di un paese dell'Appennino ieri pomeriggio, a seguito della richiesta d'aiuto di una donna. La quarantenne, di origine sudamericana, ha infatti denunciato di essere stata aggredita da un uomo presso il quale era ospite, un 55enne italiano.

L'uomo, sotto l'effetto di alcol e droghe, avrebbe minacciato la conoscente con un coltello e avrebbe cercato di abusare di lei, senza tuttavia riuscirsi per la reazione energica della vittima.

Il 55enne è stato tratto in arresto e condotto in cella a disposizione dell'autorità giudiziaria, in attesa di chiarire l'esatta dinamica dei fatti. La straniera è invece stata accompagnata presso un rifugio protetto nell'ambito delle residenze antiviolenza.