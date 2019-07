Si cala per tre piani e toglie corrente alle celle, sventato tentativo d'evasione al Sant'Anna

Si è calato per tre piani dal cavedio interno e ed è sceso nel sotterraneo. Qui ha manomesso il quadro elettrico, staccando i fili e togliendo così la corrente nelle sezioni detentive e nelle celle. Con sè un borsone contenente gli effetti personali e si era "armato" con un estintore.

E' quanto accaduto ieri sera presso il carecere di San'Anna a Modena, come riferito oggi dal sindacato SAPPe. Lo straniero protagonista di quello che a tutti gli effetti si configura come un tentativo di evasione ben pianificato è stato sorpreso nei sotterranei della struttura dagli agenti della Penitenziaria che, insieme ad un altro detenuto-lavoratore specializzato come elettricista, erano scesi nei locali tecnici per verificare come mai fosse saltata la luce.

"È auspicabile che i vertici dell’istituto adottino idonee iniziative tese a ripristinare adeguate condizioni di sicurezza, al fine di evitare che lo stesso detenuto e altri possano compiere atti del genere", commentano Giovanni Battista Durante, segretario generale aggiunto del SAPPe e Francesco Campobasso, segretario nazionale.