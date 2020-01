Villaggio Zeta, ladri tentano di rubare un'auto

Nella notte fra il 3 e il 4 gennaio ignoti malviventi hanno tentato di rubare l’auto di un residente del Villaggio Zeta, posteggiata sotto casa.

"Criminali che agiscono con sicurezza, organizzazione e maestria. Compiono quasi indisturbati il loro lavoro", denuncia la vittima del tentato furto, che aggiunge amaramente: "Nonostante numerose segnalazioni cvi sono reati continui, furti in abitazioni, scippi, ripetute richieste alle forze dell’ordine per controllare la zona, anche il ritrovo in piazza Grande di venerdì mattina. Ma nulla cambia".