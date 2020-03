Tentano di entrare di notte al supermercato, denunciati tre giovani a Carpi

Erano circa le 2.00 della scorsa notte quando tre giovani hanno tentato un furto ai danni del supermercato Aldi di via Colombo, a Carpi. Non è chiaro quale fosse il loro reale obiettivo, ma la scorribanda non è andata a buon fine e nessun prodotto è stato prelevato dagli scaffali. Anzi. I Carabinieri del Radiomobile di Carpi li hanno intercettati e fermati qualche istante dopo il tentato colpo.

Sono stati accompagnati in caserma un 28enne tunisino, un 19enne brasiliano ed un italiano minorenne, tutti denunciati per tentato furto. In più, dovranno rispondere anche dell’inottemperanza alle limitazioni imposte dal provvedimento di contenimento dell’emergenza epidemiologica.