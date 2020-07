Tenta di rubare una bicicletta, ma passa la "gazzella": scatta la denuncia in centro storico

Modena, due di mattina circa. Un ragazzo stava maneggiando con il lucchetto di una bicicletta legata ad una rastrelliera, tentando di aprirlo senza successo (e senza chiavi), quando la gazzella dei Carabinieri è sbucata da un angolo di Corso Duomo.

I militari, occupati in un servizio di pattugliamento notturno, insospettiti dal comportamento dell'uomo si sono avvicinati per l'identificazione. Si trattava di un 25enne di origini bengalesi, in italia senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine, la cui fedina penale ora conta di una denuncia per tentato furto aggravato.