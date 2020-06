Rubano un'auto e sfondano la finestra di un caseificio, ladri messi in fuga

In piena notte, intorno alle 2.30, si verificato un tentativo di furto ai danni dello spaccio di un caseificio di Castelvetro. I ladri hanno utilizzato una tecnica già vista: dopo aver rubato un'auto l'hanno utilizzata come ariete per aprirsi un varco all'interno della rivendita, poi hanno iniziato a caricare le forme di Parmigiano Reggiano.

La razzia è però stata interrotta dal tempestivo arrivo di una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Sassuolo: l'allarme collegato con la centrale operativa ha allertato immediatamente l'Arma dell'intrusione e i militari hanno raggiunto lo spaccio cogliendo sul fatto i malviventi.

I criminali hanno quindi desistito e si sono dati alla fuga a piedi nella notte, abbandonando sia la refurtiva che l'auto. Il veicolo è risultato essere stato rubato poco prima e dopo i dovuti accertamenti è stato riconsegnato al legittimo proprietario. Al titolare del caseificio, invece, è stato restituita la merce prelevata dal suo negozio, sette forme. Sono in corso accertamenti per identificare gli autori del tentato furto.