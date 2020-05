Tentato furto in ceramica, inseguimento per le strade di Sassuolo

La scorsa notte i carabinieri del Radiomobile di Sassuolo sono riusciti a sventare il furto che stava per essere consumato nel magazzino di una ceramica del distretto. I militari hanno notato due persone che alla vista della pattuglia si sono date alla fuga, risalendo a bordo dei due furgoni con i quali aveva raggiunto il loro obiettivo.

Ne è nato un inseguimento per le vie della città: quando hanno compreso di non avere altra scelta, i due malviventi hanno abbandonato i rispettivi veicoli e sono corsi a piedi nei campi, riuscendo così a dileguarsi.

I carabinieri hanno così potuto recuperare i due furgoni e hanno accertato che il furto al magazzino non era stato consumato. Sono in corso indagini per trovare i legittimi proprietari dei mezzi rubati e anche quelli di una serie di paletti in legno che probabilmente sono stati trafugati in un altro colpo.