Accoltella i genitori in casa, 35enne fermata. Gravi i due anziani

Una lite sfociata in un raptus violento e incontrollabile. Sarebbe questa la dinamica del gravissimo fatto avvenuto nel pomeriggio di oggi presso un appartamento di via Ciro Menotti a Piumazzo, dove una donna di 35 anni ha accoltellato con diversi fendenti la madre e il padre, rispettivamente di 77 e 79 anni. È stata l'anziana a riuscire a sfuggire alla furia della figlia e a richiedere aiuto, facendo sì che i vicini chiamassero i soccorsi.

Il 118 è intervenuto insieme ai carabinieri e il personale medico si è preso cura dei due feriti, caricati in ambulanza e trasportati all'ospedale di Baggiovara. Attualmente si trovano in terapia intensitva e in prognosi riservata.

La stessa 35enne è stata aiutata dai sanitari, in quanto è stata trovata all'interno dell'appartamento in stato confusionale, tanto da essere ricoverata a sua volta. I carabinieri l'hanno seguita e piantonata, avendo deciso di sottoporlo a fermo con l'accusa di tentato omicidio.