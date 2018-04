Tentato omicidio alla Crocetta, donna gravissima. Fermato un 39enne

E' notte inoltrata quando una telefonata arriva alla centrale operativa della Questura: un uomo dice di aver ucciso una sua amica - lasciata riversa sull'asfalto - è conuso e chiede l'intervento delle forze dell'ordine. In pochi istanti una pattuglia della Polizia raggiunge via Graziani, laterale di viale Ciro Menotti nel quartiere Crocetta e verifica quanto accaduto. Gli agenti rintracciano sia l'uomo che ha effettuato la chiamata, sia la donna, che dopo essersi rialzata aveva raggiunto barcollante l'abitazione di un conoscente a pochi metri e da lì aveva a sua volta chiesto aiuto.

Parte quindi l'allarme al 118 e i sanitari prestano le prime cure alla vittima per poi accompagnarla al Policlinico. Le sue condizioni sono molto gravi a causa dei colpi ricevuti al volto, che richiederanno oltre 40 giorni di prognosi.

Nel frattempo la Polizia avvia le indagini per ricostruire quanto accaduto. La responsabilità dell'uomo, un 39enne, è evidente e conclamata: i due si conoscevano e poco prima della telefonata avevano avuto una lite, sfociata poi in aperta violenza. Lui l'ha seguita mentre lei si allontanava in bicicletta, intorno alle ore 2, poi l'ha aggredita facendola cadere a terra e accanendosi sul viso della sfortunata, che ad un certo punto di è finta esanime per scoraggiare ulteriori vessazioni.

Accompagnato in questura in stato di fermo, il 39enne viene identificato in un cittadino modenese già noto alle forze dell'ordine e ai servizi socio-sanitari locali per difficoltà psicologiche che altre volte lo hanno condotto a improvvisi raptus violenti. I due si conoscevano da poco tempo e frequentavano amicizie comuni: lui aveva tentato un approccio per instaurare un rapporto sentimentale con la 44enne, ma lei aveva rifiutato.

Proprio da questo rifiuto è maturata la decisione dell'uomo di vendicarsi. Ai poliziotti, anche una volta scortato in carcere, ha continuato a ripetere di aver colpito con l'intenzione di uccidere e ha annunciato altri delitti non appena fosse stato rilasciato. Ora si trova in stato di arresto con le accuse di tentato omicidio e lesioni gravissime.