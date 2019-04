Accoltella la sorella in casa, fermato per tentato omicidio

Questa mattina nella frazione di Villanova di Modena un uomo ha aggredito con un coltello la sorella, mentre entrambi si trovavano in casa insieme alla madre. E' accaduto in via Bolognese intorno alle 9.30. La donna, di 35 anni, è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasferita all'Ospedale di Baggiovara per essere sottoposta ad intervento chirurgico: le sue condizioni sarebbero particolarmente gravi.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno fermato immediatamente il fratello con l'accusa di tentato omicidio. L'uomo è stato portato presso il Comando Provinciale dell'Arma e sentito dai militari e dal magistrato di turno. Sul posto anche il reparto specializzato per i rilievi scientifici. Seguiranno aggiornamenti