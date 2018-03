Terre d'Argine. Controlli della Polizia Municipale, 10 sanzioni a mezzi pesanti

Continua l'impegno della Polizia Municipale dell'Unione delle Terre d'Argine n tema di controlli sull'autotrasporto. Ieri notte il nucleo specializzato della Municipale del Corpo ha effettuato verifiche sui mezzi pesanti nel territorio di Carpi. I controlli eseguiti anche con l'ausilio di un software per l'analisi del tachigrafo, hanno riguardato principalmente la regolarità amministrativa dei documenti, l’efficienza dei dispositivi di equipaggiamento ed il rispetto delle ore di guida e di riposo al fine di tutelare la sicurezza stradale. In tutto sono stati eseguiti accertamenti su 13 veicoli e sono state elevate 10 sanzioni.

Tra i mezzi controllati da segnalare un veicolo straniero fermato e sanzionato per una grave inefficienza al dispositivo frenante in quanto presentava una crepa in uno dei dischi. Inoltre da segnalare un autista al quale sono state elevate 6 sanzioni (per oltre 800 euro) per mancato rispetto ai tempi di guida, con fermo del veicolo.

“Si tratta di un programma di controlli che vengono effettuati settimanalmente ad orari differenti nel territorio dell'Unione - afferma il Comandante del Corpo Susi Tinti - Attività questa che si aggiunge a quella eseguita dal Nucleo autotrasporto unitamente al Ministero dei Trasporti con il mezzo mobile di revisione". "Nel corso del 2017 - continua la Comandante - abbiamo effettuato il controllo di 270 mezzi pesanti ed elevato 238 sanzioni, di cui 120 per violazione dei tempi di guida degli autisti professionali ed oltre 80 in materia di efficienza dei veicoli. Da segnalare infine 20 violazioni in tema di trasporto merci internazionale abusivo con applicazione di 10 fermi amministrativi e due ritiri di patente di guida con applicazione dell'inibizione alla guida nel territorio italiano”.