Due lievi scosse di terremoto nella zona di Campogalliano

La terra ha tremato a distanza di pochi minuti per due volte al di sotto del territorio comunale di Campogalliano. Questa mattina, infatti, i sismografi della rete INGV hanno registrato una prima scossa di MI 2.0 alle ore 10.04 e di MI 2.6 alle ore 10.08. L'ipocentro è stato localizzato a grande profondità, fra i 33 e i 35 km, motivo per il quale le due scosse non sono state avvertite dalla popolazione.