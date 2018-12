Una scossa di terremoto di magnitudo Mi 3.2 si è verificata questa notte alle 01.06 in Appennino. Il sisma ha avuto epicentro in zona Castel D'Aiano (BO), non lontano dal comune di Montese, ad una profondità di oltre 18 km.

Nessuna segnalazione di danni o richieste di soccorso ai Vigili del Fuoco dai comuni della provincia modenese più prossimi all'evento sismico.