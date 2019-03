Bassa, leggera scossa di terremoto al confine con il mantovano

Leggera scossa di terremoto questo pomeriggio nella Bassa Modenese, per altro non avvertita con chiarezza dalla popolazione. La terra ha tremato alle 15.22 con quella che i sismografi dell'Ingv – Centro Nazionale Terremoti hanno catalogato come una scossa di magnitudo MI 2.5., con epicentro è stato a 9 km. La localizzazione è avvenuta a nord dell'abitato di Finale Emilia, nei pressi dell'area protetta delle Valli Mirandolesi. Non si registra alcun tipo di danno.