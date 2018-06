Tifoso del gruppo "Guidati dal lambrusco" rifiuta l'alcoltest, denunciato

La scorsa notte a Carpi l’aliquota radiomobile dei Carabinieri ha effettuato un controllo di routine, con un posto di blocco attivato in via Dorando Pietri. Tra i vari automobilisti fermati e emersa anche una denuncia, dal carattere quantomeno singolare. I militari hanno infatti deferito per “rifiuto di sottoporsi al l’accertamento sullo stato di ebbrezza alcolica” un carpigiano, già denunciato nei mesi scorsi per guida in stato di ebbrezza. L’uomo fa parte del tifo organizzato del Carpi Fc e nell’occasione indossava la maglietta del gruppo "Guidati dal Lambrusco”, certamente non la più indicata per quella particolare circostanza.