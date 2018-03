Torna la neve sulla provincia. A Modena chiudono i ponti sul Secchia

L'inverno non molla la presa sull'Italia settentrionale e la neve torna a cadere anche a Modena, sia in Appennino che in pianura. Gran parte del territorio si è svagliato sotto i fiocchi di neve e questo ha inevitabilmente condizionato la viabilità locale. Le strade risultano sgombre e percorribili, ma il traffico dell'ora di punta mattutina ha subito diversi intoppi. Dopo un mattinata difficile il traffico è tornato regolare in tutta la provincia.

CHIUSURA DEI PONTI - La neve sulle strade non è certo il pericolo maggiore al momento. A preoccupare sono i livelli dei fiumi che tornano a salire rapidamente. Il Comune di Modena ha annunciato la chiusura, per le ore 9.00, di Ponte Alto e del ponte dell'Uccellino.

I tecnici del settore Ambiente del Comune di Modena e i volontari della Protezione civile hanno attivato il monitoraggio dei corsi d’acqua del nodo idraulico modenese, con particolare attenzione per il fiume Secchia; attivo anche il monitoraggio sui torrenti Tiepido e Grizzaga.

Alle 13 viene chiusa anche strada Curtatona per un intervento di rimozione di materiale flottante accumulato in corrispondenza del ponte. Le operazioni coordinate dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile richiederanno circa quattro ore di lavoro.

PREVISIONI - Per la giornata di lunedì 19 marzo previste precipitazioni nella mattinata, in attenuazione nel pomeriggio, con ulteriore abbassamento della quota neve fino alla pianura sul settore emiliano. Nevicate sulla pianura emiliana, fino a 10-15 cm tra il reggiano e il bolognese e 5-10 cm tra piacentino e parmense. Graduale esaurimento delle precipitazioni nel pomeriggio sul settore occidentale ma continueranno, pur con debole intensità, sul settore centro-orientale: di tipo nevoso sopra i 200 m e di nevischio sulla pianura. Mare ancora agitato al largo nel primo mattino, in graduale attenuazione durante la giornata.