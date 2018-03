Scoperto un traffico di auto rubate e reimmatricolate all'estero, sequestrati diversi mezzi a Modena

La Sezione Polizia Stradale di Modena ha avviato nelle ultime settimane una serie di indagini, con la collaborazione della Motorizzazione civile, riguardanti la nazionalizzazione di alcuni veicoli di provenienza estera. E' emerso infatti come alcune organizzazioni criminali riescano ad introdurre sul territorio nazionale veicoli già oggetto di furto in Italia e poi reimmatricolate facendole apparire, mediante l’utilizzo di documentazione opportunamente falsificata, come provenienti dall’estero.

L’attività degli agenti, che hanno esaminato approfonditamente le documentazioni di vari veicoli, ha portato al sequestro di alcune autovetture (Volkswagen Tiguan , Ford Kuga e Mini Cooper D ,ecc..): queste auto erano state immatricolate sfruttando documenti sottratti "in bianco" in altri paesi europei e successivamente falsificati. Dalle verifiche effettuate sui veicoli sottoposti a sequestro è emerso che erano effettivamente state rubate in varie parti d’Italia e che il numero di telaio, opportunamente “ripunzonato”, era stato modificato proprio per rendere più difficoltosa l’identificazione da parte delle autorità

I veicoli venivano poi rivenduti attraverso inserzioni pubblicate sui vari siti internet specializzati a prezzi particolarmente allettanti, tanto da attrarre svariati compratori. Acquirenti che però non si possono definire così "ignari", dal momento che che sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per il reato di ricettazione.

Sono in corso tutti gli accertamenti per risalire all'identità di chi ha materialmente organizzato il sistema che permetteva di "ripulire" i veicoli: qualora individuati, verranno denunciati per riciclaggio e falso. Le autovetture in tal modo reimmesse sul mercato nazionale e sequestrate, sono tutte di marca e modello recente e di facile commercializzazione ed hanno un valore di mercato nell’ordine dei 18/20.000 euro ognuna.

La Polizia Stradale raccomanda di "diffidare di offerte di acquisto di autovetture troppo appetibili che potrebbero sottintendere una provenienza illecita del veicolo e di effettuare un approfondito controllo della vettura e dei documenti, eventualmente interessando anche il personale della casa produttrice presente presso i vari concessionari auto".