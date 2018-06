Cantiere Anas, in mattinata fino a 8 km di coda sulla Modena-Sassuolo

Ha preso il via oggi l'intervento a cura di Anas per la sostituzione dei giunti nel viadotto in corrispondenza dell’uscita 16 (località Bruciata) della Tangenziale di Modena in entrambi i sensi di marcia. L'apertura del cantiere ha avuto un impato a dir poco problematico sul traffico della superstrada Modena-Sassuolo, che questa mattina ha vissuto una situazione di paralisi in direzione del capoluogo, con code fino a 8 km.

I lavori, che verranno effettuati nella fascia oraria dalle 8.30 alle 16 e proseguiranno fino all’8 luglio, richiederanno un restringimento della carreggiata stradale, con la chiusura alternata della corsia di marcia o di quella di sorpasso, la limitazione della velocità a 40 chilometri orari e il divieto di sorpasso in corrispondenza dei tratti interessati dai lavori.