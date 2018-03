Trattore si ribalta nel Panaro in piena, in tre soccorsi dall'elicottero

Questa mattina verso le 7.20 i Vigili del Fuoco sono intervenuti insieme al 118 per soccorrere tre persone nelle acque del fiume Panaro, in prossimità della località Ponte Samone. Da una prima ricostruzione pare che il trattore su cui i tre si trovavano sia scivolato nel fiume nel tentativo di guadarlo. Il fiume è particolarmente vorticoso a causa dello scioglimento della neve di questi giorni.

Mentre le squadre via terra stavano giungendo nella zona, l'elicottero Vigili del Fuoco prontamente decollato da Bologna ha individuato le tre persone e le ha issate a bordo per poi trasportarle verso l'Ospedale di Baggiovara. Ancora non vi sono aggiornamenti sulle condizioni fisiche dei tre, ma la principale preoccupazione viene ovviamente dalla temperatura gelida dell'acqua nella quale sono rimasti a lungo.