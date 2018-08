Trova uno straniero addormentato nella sua auto, accompagnato al Cpr

Quando ieri mattina ha fatto rientro verso l'auto che aveva lasciato in sosta nel parcheggio di piazza Giovani di Tien An Men, una giovane modenese ha scoperto che all'interno del veicolo si trova a uno straniero. Il giovane nordafricano era addormentato sul sedile posteriore della Ford Ka e la proprietaria ha giustamente chiesto l'aiuto delle forze dell'ordine.

Una pattuglia dei Carabinieri è arrivata sul posto e ha identificato il ragazzo, un 22enne di nazionalità marocchina. Questi aveva trovato l'auto aperta e ne aveva semplicemente approfittato per un momento di riposo. Il fatto in sé non ha costituito un reato, ma gli accertamenti hanno rivelato altre problematiche.

Il 22enne, infatti, risultava destinatario di un decreto di espulsione emesso in passato e non rispettato. Per questo i Carabinieri lo hanno fermato e hanno avviato le procedure per il suo allontanamento, accompagnandolo presso il Centro Rimpatri. A Bari.