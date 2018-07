Consegna ai vigili un portafogli con 700 euro trovato in strada

Settecentodiciassette euro in contanti, banconote e monete. Era questo, insieme a patente, codice fiscale e tessera sanitaria, il contenuto del portafoglio che un modenese di 68 anni (F.R. le iniziali) ha trovato in terra nella serata di martedì 17 luglio nella zona di via Moreali a Modena. Il giorno dopo si è rivolto alla Polizia municipale, nella sede del Centro storico, in viale Molza, nello stesso edificio della stazione autocorriere, e gli operatori hanno rintracciato nel giro di poco più di un’ora il proprietario del portafoglio che ha tirato un autentico sospiro di sollievo recuperando documenti e soldi.

Si tratta di un cittadino di 58 anni di nazionalità marocchina (B.C.M. le iniziali) che non si è limitato a ringraziare gli operatori ma ha chiesto di poter telefonare al modenese che aveva consegnato il portafoglio per poterlo ringraziare personalmente per l’onestà e il senso civico dimostrato.

La sede della Polizia municipale in prossimità del Centro storico rappresenta un punto di riferimento per molti cittadini, anche solo di passaggio, che, senza doversi recare al Comando di via Galilei, possono presentare segnalazioni o denunce, chiedere informazioni o, come in questo caso, affidare alle autorità il compito di rintracciare il legittimo proprietario di un portafoglio con documenti e contanti.