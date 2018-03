Studentessa trova 1.500 euro alla stazione e li consegna alla Polizia

Nella mattinata del 9 marzo scorso una studentessa si è imbattuta in un pacchetto contenente la considerevole somma di 1.550 euro in contanti, abbandonato per terra lungo il corridoio sotterraneo di accesso alle banchine dei treni della stazione ferroviaria di Modena. La ragazza - una 19enne di Sassuolo - non ha perso tempo e ha contattato il 112 segnalando la cosa: La centrale operativa della Questura ha inviato una pattuglia della Volante in stazione, dove gli agenti hanno "prelevato" il denaro.

L’analisi dei fotogrammi delle telecamere di video sorveglianza installate all’interno del tunnel ha permesso di individuare la legittima proprietaria della somma smarrita: una giovane donna in partenza da Modena. Dalle immagini si vede chiaramente una busta fuoriuscire dal pantalone indossato dalla signora per poi cadere a terra. Sono in corso ricerche per risalire all’identità della donna, al fine di poterle riconsegnare il denaro.