Scappa di casa a soli 10 anni, ritrovato in stazione in piena notte

Nella serata di ieri una famiglia residente in viale Gramsci, a Modena, ha chiesto aiuto alle forze dell'ordine denunciando la scomparsa del figlio di appena 10 anni, il quale si era allontanato da casa facendo perdere le proprie tracce nel pomeriggio. Sono immediatamente scattate le ricerche che hanno impegnato i Vigili del Fuoco insieme a Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Municipale, per non lasciare nulla di intentato.

Fortunatamente il bambino è stato ritrovato poche ore dopo. Il piccolo si trovava all'interno della stazione ferroviaria principale e sono stati i pompieri ad individuarlo verso le tre di notte. Il bambino sta bene ed è stato riaffidato ai genitori.