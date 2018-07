E' stato trovato il corpo del bolognese disperso da Domenica nel sestolese

Si è conclusa la vicenda che ha visto protagonista un bolognese di 74 anni scomparso nei boschi a Roncoscaglia, tuttavia non si è conclusa come tutti ci aspettavamo. Infatti, dopo una ricerca senza sosta e con l'utilizzo di ogni mezzo a disposizione nell'area del sestolese, e non solo, il Soccorso Alpino ha trovato il corpo in un canalone, dove stava cercando funghi, la passione che lo aveva portato proprio in quelle montagne.

Sestola era per quest'uomo un luogo dove sentirsi liberi e per questo aveva lì la seconda casa, tuttavia questa volta le cose non sono andate come pensava. Si deve ancora capire se l'uomo sia stato colto da malore o si scivolato nel crepaccio mentre stava raccogliendo i funghi. Un ritrovamento che è avvenuto a seguito di una ricerca impegnativa per gli esperti, che a causa della folta flora, hanno avuto difficoltà a controllare ogni luogo di questa ampia area boschiva.