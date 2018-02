Trovati 160 kg di lardo senza etichetta in una macelleria di Nonantola

Continuano i controlli del NAS a Modena città e provincia nel settore carni, ed è così che durante un'operazione nell'area di Nonantola è stata trovata una macelleria italiana in condizioni irregolari. Infatti al suo interno sono stati rivenuti 160 kg di lardo senza etichetta.

Il materiale trovato è ora sotto analisi per verificarne la natura, e intanto la macelleria è stata sanzionata di 2000 euro, in quanto la legge prevede che sia sempre presente l'etichetta in lingua italiana che indichi l'identificazione e l'origine del prodotto.