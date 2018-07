Trovato a girare per Maranello con due coltelli e droga ad uso personale

E' stato sorpreso armato e con droga ad uso personale l'uomo che è stato fermato ieri dai Carabinieri a Maranello. L'uomo di 27 anni, originario di San Benedetto del Tronto ma residente a Casalgrande, è stato denunciato per porto d'armi e per oggetti atti ad offendere, in quanto portava con sè due coltelli con lama di 7 cm e droga per uso personale.