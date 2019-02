Ritrovato il corpo senza vita dell'84enne scomparso a Bastiglia

Nel corso della giornata di oggi è stato ritrovato, purtroppo ormai senza vita, il corpo di Paride Serafini, l'84enne residente a Bastiglia di cui non si avevano più notizie dallo scorso 22 febbraio. L'anziano era infatti uscito di casa e non aveva più fatto rientro, facendo scattare le ricerche che nei giorni scorsi avevano visto impegnati Vigili del Fuoco e Protezione Civile.

Il cadavere del bastigliese è stato rinvenuto all'interno di un casolare abbandonato della zona, dove si sono portati i Caraibinieri. So o stati svolti diversi accertamenti medico legali, i quali hanno fatto optare per l'ipotesi del suicidio. L'uomo si sarebbe recato volutamente in un luogo nascosto con l'intenzione, purtroppo divenuta reale, di togliersi la vita.