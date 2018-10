Truffe. Si fingono vigili urbani e derubano una anziana in zona Musicisti

L'hanno probabilmente osservata uscire di casa per le compere, poi l'hanno seguita e si sono presentati davanti al portone quando lei faceva rientro. Così due truffatori hanno approcciato ieri mattina, intorno alle ore 9, una anziana di 82 anni residente in via Donizetti, laterale di viale Verdi. I malviventi - decritti come giovani vestiti in maniera elegante e probabilmente con qualche indumento che li poteva assimilare a vigili urbani - si sono appunto qualificati come agenti della Municipale e hanno chiesto di poter effettuare verifiche all'interno dell'appartamento della donna.

La scusa utilizzata è stata quella di un problema alle condotte idriche, con la presunta uscita di acqua malsana dai rubinetti. Una volta in casa, uno dei due uomini ha condotto la residente in bagno chiedendole di aprire i rubinetti, mentre l'altro ne ha approfittato per frugare in ogni cassetto e armadio della camera da letto alla ricerca di oggetti di valore.

Dal momento che il primo diversivo è fallito, i criminali sono tornati alla carica, spiegando questa volta che nel quartiere si erano verificati furti e che dovevano quindi controllare se i preziosi della anziana fossero al sicuro. Dopo aver disorientato l'82enne con le chiacchiere, sono riusciti a farsi consegnare un sacchetto contenente gioielli, assegni e un bancomat con tanto di codice pin allegato. In men che non si dica, poi, i due finti vigili sono scomparsi insieme alla refurtiva.

Solo nel pomeriggio la donna si è resa conto di quanto accaduto e ha chiesto l'intervento della Polizia di Stato, che dopo aver svolto accertamenti ha avviato le indagini.