Coppia di anziani truffata in via Barbieri, rubati i gioielli in casa

Oggi intorno all'ora di pranzo una anziana coppia residente in via Barbieri, alle porte del centro storico, è stata vittima di una truffa in casa. Ad agire sono state due persone, che secondo quanto riferito dalle vittime, si sarebbero presentati uno come carabiniere e l'altro come tecnico del gas, riuscendo a farsi aprire la porta di casa.

Una volta all'interno i due criminali sono riusciti ad impossessarsi dei gioielli della famiglia e poi si sono allontanati. Marito e moglie - 84 e 86 anni - si sono accorti dell'accaduto troppo tardi e hanno chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Sul posto è arrivata una pattuglia della Volante che ha raccolto la testimonianza, seguita poi dagli esperti della scientifica per i rilievi. Ancora da quantificare il bottino.