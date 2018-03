Tenta di incassare assegni con documenti falsi, arrestato in banca

Nella giornata di ieri gli uomini dell'Arma di Sassuolo sono intervenuti presso la filiale Monte dei Paschi di Siensa di via Manin, su richiesta del personale dell'istituto di credito che era alle prese con un cliente sospetto. Un uomo, infatti, si era presentato chiedendo di poter incassare due assegni dal valore di 1.100 euro ciascuno: qualcosa però ha insospettito il cassiere, che ha messo in moto una serie di controlli.

L'intervento dei Carabinieri è stato risolutivo e ha permesso di appurare che il cliente aveva esibito una carta di identità falsa nel tentativo di farsi consegnare il denaro. E' così scattato l'arresto per i reati di falsa attestazione di identità e di tentata truffa, oltre ovviamente per il possesso di un documento d'identità contraffatto. L'uomo è un 43enne di origine campana, ma non sono ancora chiare le circostanze che stanno a monte del tentato raggiro.