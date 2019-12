Assicurazione-truffa su Internet, i carabinieri denunciano due giovani

I Carabinieri della Stazione di Mirandola hanno identificato i presunti autori di una truffa che ha coinvolto una cittadina caduta nell'inganno di una falsa polizza assicurativa per l'auto, per la quale aveva pagato oltre 400 euro. I presunti autori sono stati individuati in una coppia di giovani campani, residenti nel napoletano, identificati e denunciati a piede libero.

La truffa era stata preparata con cura, utilizzando un noto motore di ricerca, attraverso il quale avevano creato il rinvio ad una falsa agenzia assicurativa che aveva emesso la polizza, completamente falsa. Un fenomeno che nei mesi passati ha coinvolto decine e decine di automobilisti, attirati dai prezzi molto concorrenziali e abilmente raggirati da criminali in grado di celarsi dietro un sito web insospettabile e dietro procedure molto accurate che prevedevano anche l'invio di un documento difficilmente distinguibile da un originale.

La stessa vittima, successivamente al pagamento, avendo avuto sospetti sulla veridicità del contratto, ha contattato la sede centrale della compagnia assicurativa scoprendo così il raggiro ed informando subito i Carabinieri.