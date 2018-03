Le "rubano" il numero di telefono, scoperto e denunciato il truffatore

Nello scorso mese di ottobre una cittadina di Carpi aveva scoperto suo malgrado di non poter più utuilizzare il proprio numero di cellulare, fatto che le era stato confermato anche dalla sua compagnia. Non avendo richiesto alcuna sospensione del servizio telefonico e non capendo la causa di questo spiacevole blocco, la donna si era rivolta anche ad un punto vendita del proprio gestore, dove aveva scoperto di essere migrata su un'altra compagnia. Il tutto a sua completa insaputa.

E' quindi partita la richiesta di aiuto alla Polizia del Commissariato diCarpi, che aveva avviato le indagini per ricostruire i passaggi e scoprire chi li avesse messi in atto. Grazie ad accertamenti effettuati tramite le compagnie telefoniche, incrociando i dati con i risultati evidenziate dai sistemi di indagine interforze è emersa una inaspettata azione criminale, messa in atto da un cittadino brianzolo.

L'uomo, con l'obbiettivo di usufruire delle agevolazioni delle compagnie telefoniche, si era recato presso una Stazione Carabinieri in provincia di Monza ed aveva denunciato lo smarrimento dell’utenza telefonica fingendo che quel numero fosse suo. Grazie alla denuncia aveva contattato un gestore telefonico per attivare un nuovo contratto con il numero, di conseguenza, interrompendo il servizio alla legittima intestataria dell’utenza.

E' poi emerso che i due si conoscevano e che la truffa architettata dal brianzolo voleva essere una ritorsione nei confronti della carpigiana, legata a questioni private. L'uomo, un 54enne è stato denunciato a piede libero per il reato di “falso ideologico commesso da privato in atto pubblico”.