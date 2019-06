Telefonate di finti Vigili del Fuoco per i danni della grandine, attenti alla truffa

Come purtroppo puntualmente accade, ogni didastro naturale - piccolo o grande che sia - porta con sè anche malintenzionati che cercano di approfittare di chi è in difficoltà. E' accaduto nel modenese con il terremoto e con l'alluvione e sta succedendo di nuovo in queste ore, a seguito dell'eccezionale grandinata che sabato scorso ha lasciato una importante scia di danni.

Alcuni cittadini hanno infatti segnalato telefonate quantomeno sospette ricevute presso le loro abitazioni da parte di interlocutori che si sono identificati come uomini dei Vigili del Fuoco, chiedendo la disponibilità a contribuire ad una raccolta fondi per i danni causati dalla grandine e facendo sapere che sarebbero passati eventualmente di persona a ritirare il denaro. Una situazione che ha tutte le caratteristiche di una classica truffa, rivolta in particolare ai cittadini più anziani.

Gli stessi Vigili del Fuoco di Modena invitano a diffidare di chiunque proponga l'acquisto di beni, abbonamenti a riviste o comunque chieda offerte a nome dei Vigili del Fuoco, non solo in questa circostanza ma in quasiasi altra occasione.