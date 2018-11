Legna da ardere a domicilio, la truffa raggiunge anche Serramazzoni

Domenica scorsa una cittadina residente nella zona di Pazzano di Serramazzoni è stata vittima di un tentativo di truffa, che tuttavia è riuscita a sventare con determinazione, senza farsi abbindolare dagli uomini che si è trovata di fronte. Il copione era già noto in diverse parti d'Italia: si tratta infatti della truffa della legna da ardere consegnata a domicilio, per altro al centro di alcuni servizi di Moreno Morello per Striscia la Notizia.

Tutto nasce online, più precisamente su una pagina Facebook che pubblicizza la vendita di legna da ardere a prezzi molto convenienti, compresa di consegna diretta. Una volta prenotato il materiale, sul posto arrivano una o più persone con un furgone carico, esibendo lo scontrino di una pesa (probabilmente falsificato) e iniziano a scaricare i ceppi, provando a convincere gli acquirenti che stanno lasciando loro una quantità ben superiore rispetto a quella che viene realmente scaricata. E' proprio questo il trucco che consente loro di guadagnare, facendosi pagare sul posto un corrispettivo maggiore.

L'altro giorno, tuttavia, la 50enne di Serramazzoni non si è lasciata convincere che la legna depositata dal furgone corrispondesse ai 25 quintali ordinati, ma ha sindacato sul fatto che in realtà erano solo 5 o poco più. La trattativa con i "fattorini" si è conclusa quando la donna ha annunciato che avrebbe chiamato i Carabinieri per dirimere la controversia: a quel punto i truffatori sono risaliti a bordo del loro mezzo e si sono allontanati di gran carriera.

I Carabinieri sono poirealmente intervenuti per raccogliere la denuncia della cittadina, che ha fornito elementi utili ad identificare il furgone, immatricolato nel foggiano, che è risultato lo stesso immortalato dalle telecamere di Striscia la Notizia.