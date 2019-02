Compra un'automobile su internet, ma è senza motore: denunciati i venditori

Ancora una volta a fare notizia è una truffa web, che in questo caso ha visto coinvolto un 40enne carpigiano, ingannato durante l'acquisto della sua nuova automobile.

La vittima era stata attratta da un annuncio del noto sito internet "subito.it", in cui compariva una Mercedes Classe B usata, apparentemente in ottime condizioni. Dopo avere spillato all'uomo €1.500 di caparra, i truffatori si sono occupati, servendosi di un trasportatore, del trasferimento dell'automobile in Carpi, nonchè del del regolare passaggio di proprietà. Al momento della consegna l'uomo, ignaro di ciò che lo avrebbe aspettato, ha saldato il conto al trasportatore con €13.000 in contanti, il quale si è allontanato subito dopo. Neanche il tempo di accorgersi che l'automobile che gli era stata recapitata fosse senza motore, che il trasportatore era già sparito.

La vittima ha raccontato l'accaduto ai Carabinieri di Carpi, che hanno provveduto immediatamente alla ricerca dell'ex proprietario. Sono stati denunciati in stato di libertà un uomo e una donna pugliesi, rispettivamente di 33 e 28 anni, impiegati presso un'agenzia di pratiche automobilistiche di Brindisi, con l'accusa di truffa.